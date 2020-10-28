В Ильичевске (Черноморске) в Одесской области на одном из избирательных участков во время составления уточненного протокола подсчета результатов выборов число голосов, отданных за "Европейскую солидарность" увеличилось на 10.

Об этом сообщает издание "Таймер".

Как отмечается, речь идёт об участке № 511021 (ул. Парковая, 20а).

Во время первоначального подсчета голосов "ЕС" получила 47 голосов избирателей. С учётом голосования на других избирательных участках города, партия набрала в Ильичёвске 1054 голоса — на 6 меньше, чем нужно было для преодоления проходного барьера.

"По удивительно удачному стечению обстоятельств", протокол с участка № 511021 в территориальной избирательной комиссии направили на уточнение. В уточненном протоколе в "ЕС" оказалось на 10 голосов больше, чем в первоначальной версии. А у партии "Батькивщина", которая в горсовет так и так не проходила — соответственно, на 10 голосов меньше.

Учитывая странную трансформацию результатов голосования теперь "Евросолидарность" проходит в горсовет Ильичевска.

Издание отмечает, что речь идет всего лишь о составлении уточнённого протокола, который составляют в случае, если первоначальный протокол содержал технические ошибки и неточности. Голоса при этом не пересчитывают, а значит, итоги волеизъявления измениться не могут никак.

Напомним, ранее Оппоплатформа заявила, что в Киеве готовят кражу голосов и фальсификацию результатов выборов.

Также мы писали, что половина украинцев ожидает фальсификаций на местных выборах.