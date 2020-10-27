На территории рынка "Седьмой километр", расположенном в пригороде Одессы, произошло столкновение местных представителей турецкой общины с сотрудниками СБУ, которые попытались вывезти партию ткани и фурнитуры в рамках расследования.

Об этом сообщает "Думская".

"Предприниматель, у которого хотели забрать ткани, собирался совершить акт самосожжения – облился бензином. К счастью, его удержали. Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев, которые едва не открыли огонь. Когда приехали журналисты и общественники, ситуация несколько стабилизировалась, но СБУшников с товаром по-прежнему не выпускают с территории рынка", - указано в сообщении.

Известно, что спецслужбы прибыли конфисковать часть товара в рамках уголовного дела по уклонению от налогов в особо крупных размерах, разрешение на это дал Шевченковский суд Киева. Дело касается местного торговца, который сотрудничает с Китаем - граждан Турции, по информации правоохранителей, среди подозреваемых нет.

Однако один выходец из Турции все же неким образом причастен к расследованию, хотя сам мужчина утверждает, что его заказали, так как полиция уже не впервые пытается "прикрыть" его бизнес.

Так, после попытки самосожжения ему стало плохо и медикам пришлось госпитализировать пострадавшего. Многие собравшиеся опасаются, что СБУшники просто вывезут товар на продажу и найти его не получится. После приезда СМИ ситуация стабилизировалась, однако в какой-то момент группа "Альфа" прорвала оцепление местных продавцов турецкой национальности и вывезла товар. При этом было задержано трое.

Уже через десять минут в СБУ заявили, что согласны пойти на компромисс и даже начали разгружать товар обратно, а, когда оппоненты расслабились, запрыгнули в машины, оттолкнули грузовики, которыми были забаррикадированы ворота и скрылись в неизвестном направлении.

Напомним, национальная разведка Турции - MIT, похитила в Одессе известного курдского политика Ису Озера. Это уже не первое похищение в Украине турецкими спецслужбами оппонентов президента Эрдогана - в 2018 году так же были вывезены еще два человека - политик Салих Зеки Игит и журналист и блогер Юсуф Инан.

Как сообщала "Страна", в сети появилось фото группы суровых вооруженных мужчин – жителей села Десантное Килийского района Одесской области. Местные фермеры решили создать свой отряд самообороны, который назвали "На страже Десантного".