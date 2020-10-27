Французский журнал "Charlie Hebdo" поместил на свою обложку новую карикатуру, где изображен президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Изображение опубликовано на официальном аккаунте издания в Twitter во вторник, 27 октября.

Так, на карикатуре изображен турецкий лидер в полуодетом виде. Он силит в кресле с банкой напитка. При этом одной рукой он держит приподнятый подол платья женщины и восклицает: "О, пророк!". В подписи к карикатуре сказано, что президент страны "очень игрив в частной жизни".

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что французский президент Эммануэль Макрон "нуждается в лечении психических расстройств". Такое заявление стало реакцией на его высказывания об исламе в связи с терактом в пригороде Парижа, где 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя.

После произошедшего жесткого убийства французского преподавателя Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.

В результате заявления Макрона были широко распространены в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.