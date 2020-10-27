ЧАЭС будет сотрудничать с Корейским институтом исследований атомной энергии (KAERI) по дезактивации радиоактивно загрязненных материалов. Соответствующее соглашение было подписано на территории станции.

Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в Facebook.

"Это взаимовыгодное сотрудничество. KAERI имеет технические разработки, направленные на дезактивацию радиоактивно загрязненных поверхностей, однако испытать эти технологии на реальных, а не искусственно загрязненных поверхностях, не может, поскольку подобные загрязнения в Корее на сегодня отсутствуют. В то же время, Чернобыльская АЭС, выполняя вывода из эксплуатации, постоянно ищет средства и технологии, которые позволят, с одной стороны, качественно выполнять дезактивацию материалов, а с другой - существенно уменьшить количество РАО, образующихся в этом процессе. Таким образом, площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии", - рассказал заместитель директора технического обслуживания ЧАЭС по обращению с радиоактивными отходами Александр Скомарохов.

Во время проведения испытаний, которые продлятся до конца 2021, путем пенной дезактивации будут деактивированы элементы с известными характеристиками загрязнения: бетонные фрагменты конструкций, металлические пластины из нержавеющей и углеродистой стали. В случае положительных результатов испытания, Чернобыльская АЭС получит дополнительную технологию дезактивации с правом использования исключительно на промышленной площадке станции.

Напомним, почти 35 лет с момента аварии на ЧАЭС экскурсии в зону отчуждения были доступны только взрослым. Но радиационная обстановка за это время изменилась - уровни вредных веществ упали в десятки тысяч раз. Поэтому Ассоциация чернобыльских туроператоров решила организовать туры для детей старше 12 лет.

Как сообщала "Страна", в реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции началась управляемая цепная реакция деления.