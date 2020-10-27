В Минздраве назвали основные симптомы, с которыми сталкиваются больные с опухолями в головном мозгу.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"С 24 по 31 октября проходит Международная неделя осведомленности об опухоли головного мозга. Злокачественные новообразования головного мозга относятся к тяжелой форме онкозаболеваний из-за сложности диагностики и высокого уровня летальности. Характерной особенностью этой патологии является поражение детей. По данным Национального канцер-реестра Украины (2018-2019) в структуре заболеваемости детского населения рак головного мозга попадает в первую пятерку как у мальчиков (18,3%), так и у девочек (13,8%); в структуре смертности эта патология занимает второе место в мальчиков (24,2%) и первое - у девочек (33,7%)", - указано в сообщении.

Среди мужчин в возрасте 18-29 лет рак головного мозга является четвертой по распространенности онкологической патологией (7,7%) и первой - в статистике смертности (13,3%). У взрослого населения как заболеваемость, так и смертность достигает пиковых значений в мужчин в возрасте 65-69 лет и у женщин в возрасте 60-64 года.

Среди причин развития опухолей головного мозга является генетическая предрасположенность организма и влияние онкогенных вирусов. Также рассматривают влияние ионизирующего излучения и химических канцерогенов.

Симптомы этого недуга зависят от типа, размера и точного расположения опухоли. Почти половина людей с опухолями головного мозга испытывает головную боль. Это происходит из-за давления новообразования на чувствительные нервы и кровеносные сосуды. Стоит обратить внимание на прогрессирующую постоянную боль, которая не похож на мигрень, боль во время тренировки, кашля или изменения положения тела, который на своем пике сопровождается рвотой или неврологическими симптомами.

Судороги возникают, когда опухоли нарушают передачу электрических импульсов между нервными клетками - прерывают или усиливают их. В зависимости от расположения новообразования, судороги могут возникать в конечностях (руке или ноге) в виде подергиваний или во всем теле - общие судороги, которые сопровождает головокружение.

Психические нарушения. Нарушаются память и внимание, больной становится невнимательным, раздражительным, меняется характер. Тяжесть симптомов зависит от размера и локализации области поражения.

Потеря памяти. Проблемы с памятью могут быть связаны с опухолью в лобной или височной области. Новообразования в лобной или теменной области влияют на размышления и принятия решений.

Усталость, слабость и истощение. Характерные признаки опухолей независимо от локализации. Чувствуется сильная физическая усталость, которая не исчезает после сна и отдыха. С ростом новообразования сон может быть значительно длиннее и даже среди дня.

Тошнота и рвота. Вне зависимости от приема пищи. Особо следует обратить внимание на утреннюю тошноту или рвотные позывы, которые возникают при изменении положения тела.

Слабость и онемение. Некоторые опухоли головного мозга обусловливают онемение или покалывание рук и ног, преимущественно с одной стороны тела.

Наличие некоторых из перечисленных выше симптомов не обязательно означают, что у вас новообразования головного мозга. Такие симптомы сопровождают многие другие состояния.

Важно вовремя и правильно поставить диагноз у врача. Поэтому следует записаться на прием к специалисту. Определение причины симптомов является первым шагом к получению необходимого лечения.

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