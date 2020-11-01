Они часто обещают позвонить, написать, узнать что-то важное, помочь, приехать и т.д. Вот только часть таких обещаний оказываются ложными, а их слова не такими железными.

Собрали топ-три самых необязательных знака Зодиака.

Стрелец

Стрельцы любят укрощать хаос, героически преодолевать трудности и брать на себя непосильную ношу. Случается, что избавиться от груза обещаний можно только одним способом - отказаться их выполнять. Повторяющиеся ситуации не учат Стрельцов, так что они вновь будут раздавать авансы, а там уже, кому, как повезет.

Близнецы

Легкие на подъем Близнецы охотно и много берут на себя. Вот только их внимание легко захватывают разные задачи. Нередко их так поглощают очередные события и цели, что данные ранее обещания растворяются в воздухе. Тогда чье-то напоминание об обещанном может застать их врасплох.

Водолей

Водолеи помогают другим по доброте душевной. Представители этого отзывчивого знака Зодиака контактируют со многими людьми, участвуют в их жизни и оказывают разные услуги. Вот только часто голова Водолеев оказывается забита такой массой вещей, а жизнь так бурлит, что часть обещаний просто вылетает у них из головы. Лучшая тактика в этом случае - спокойно и корректно поинтересоваться, стоит ли на них все еще рассчитывать. Будьте готовы тому, что напоминать придется больше одного раза.