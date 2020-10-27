США разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету для запуска палубных самолетов ВМС McDonnell Douglas F/A-18.

Об этом в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявила директор офиса по переходу к гиперзвуковым технологиям при Пентагоне Джиллиан Басси, передает РИА Новости.



"Мы работаем над вариантом для ВМС, который совместим с операциями F-18, взлетающих c авианосцев. У нас есть контракт с Boeing для создания продвинутого двухрежимного гиперзвукового дизайна", - сказала Басси.



Тем временем исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны по исследованиям и инженерии Марк Льюис заявил, что поставки гиперзвуковых ракет в войска следует ожидать к 2028 году.

В свою очередь недавно министр обороны США Марк Эспер заверил, что Пентагон оснастит сухопутные войска гиперзвуковым оружием уже в 2023 году.

Напомним, в июне президент США рассказывал о возможностях американской "супер-пупер" гиперзвуковой ракеты. По его словам, эта ракета может поразить цель размером до 70 сантиметров в диаметре с расстояния в 1,6 тысяч километров.