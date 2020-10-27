Глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова указала руководству Государственной фискальной службы на плохие результаты работы в этом году. Всего 7 уголовных дел об отмывании имущества дошли до суда, что, по ее мнению, является низким результатом.

Об этом во вторник, 27 октября, информирует пресс-служба ведомства по итогам совещания Венедиктовой с главой ГФС Сергеем Солодченко.

Так, сегодня глава Госфискальной службы представил генпрокурору отчет о работе за текущий год. Венедиктова отметила низкое количество уголовных производств, направленных в суд с обвинительным актом - 12% от общего числа открытых производств, досудебное расследование в которых проводят следователи ГФС.

"Нужно активнее противодействовать уклонению от уплаты налогов, разоблачать и пресекать преступления в земельной и бюджетной сфере, но здесь к сожалению результаты неутешительны. В суд направлено лишь 7 уголовных производств по легализации имущества, полученного преступным путем - это очень мало. Разумеется, есть ограничения, связанные с пандемией, но предыдущие наработки к обвинительным актам уже можно было доказать. Нет системного подхода", - заявила Венедиктова.

Также она отметила важность возмещения убытков в уголовных делах, которые расследуются ГФС.

"Мы должны акцентировать внимание на том, что можно вернуть в бюджет. Часто происходит то, что просто набивается статистика, а реального результата нет", - добавила генпрокурор.

Также Венедиктова заявила, что в отдельном внимании нуждается вопрос разоблачения незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров.

"Участники совещания обсудили совместную работу, определили проблемы, которые влияют на достижение результатов в сфере борьбы с преступлениями и пути их преодоления", - сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Напомним, вчера Венедиктова провела совещание с руководством НАБУ и САП, а сегодня она встретилась с главой МВД Арсеном Аваковым и руководством Нацполиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дважды заявлял о готовности уволить Венедиктову с должности генпрокурора, если она не покажет результатов борьбы с коррупцией до конца года.