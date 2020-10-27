Канадская компания "Spin Master" решила выкупить права на знаменитую головоломку кубик Рубика за 50 миллионов долларов.

Об этом сообщил канадский общественный вещатель CBC News.

"Компания из Торонто заявила, что заплатит 50 млн долл. за кубик Рубика - легендарную игрушку, которая увлекала и запутывала людей со времени изобретения более 40 лет назад ", - говорится в материале.

Как отмечается, продажи пазлов и других игр, предназначенных для использования в помещении, в этом году продемонстрировали быстрый рост, поскольку связанные с COVID-19ограничения заставили людей проводить больше времени дома.

В данный момент права на кубик принадлежат лондонской компании Rubik's Brand Ltd.

Венгр Эрнье Рубик создал легендарную головоломку в 1974 году, а ее продажи в мире начались в 1980, после чего было продано сотни миллионов штук.

Напомним, под Одессой изъяли тысячи клонов кубиков Рубика.

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