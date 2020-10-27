Госбюро расследований завершило досудебное расследование по факту закупки Министерством обороны некачественных бронежилетов для украинской армии.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица МОУ закупили некачественные бронежилеты марки "Корсар МЗс-1-4", которые не соответствуют техническим требованиям и простреливаются. При этом должностные лица МОУ и представители компании поставщика знали, что при намокании (дождевании) в бронежилетах меняется молекулярная структура "кевлара" и он теряет свои пуленепробиваемые свойства", - говорится в сообщении.

По информации следствия, убытки государственному бюджету вследствие закупки некачественных бронежилетов составляет почти 42 миллиона гривен.

После ознакомления подозреваемых и их адвокатов с материалами уголовного производства, в суд будет направлен обвинительный акт, проинформировали в ГБР.

Напомним, 20 октября 2020 года следователи ГБР сообщили бывшему заместителю министра обороны о подозрении в бездействии власти, повлекшем тяжкие последствия, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях особого периода.

По информации правоохранителей, сотрудники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ с апреля по июнь 2019 года осуществили закупку и прием индивидуального обмундирования - 11 тысяч бронежилетов, которые по своим свойствам не способны защитить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием. Бывший чиновник, зная об указанных обстоятельствах, не принял мер по непринятию такой продукции, вследствие чего государству причинено 42 млн грн убытков.

Также сообщилось о подозрении еще семи фигурантам уголовного производства, в числе которых генерал-майор - бывший начальник одного из главных управлений Министерства обороны, его заместители, а также основатель предприятия-производителя бронежилетов.

5 ноября 2019 года генерал-майору ВСУ Дмитрию Марченко и двум его заместителям объявлено подозрение в поставках в войска некачественных бронежилетов на сумму 176 млн грн.

11 ноября Печерский суд избрал генерал-майору Марченко меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога, а 17 декабря Марченко освободили из СИЗО под залог в сумме 20 млн грн.

13 ноября суд избрал меру пресечения еще троим подозреваемым. В частности, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в свыше 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.

В декабре Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Почтаренко и Каморянскому на круглосуточный домашний арест.