В Галицком райсуде Львова не состоялось подготовительное заседание по иску президента Украины к волонтеру Марусе Зверобой и депутату от "Евросолидарности" Софии Федыне из-за ходатайства стороны защиты об отводе судьи.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что адвокат обвиняемых Андрей Писаренко обратился с ходатайством об отводе судьи Ирины Волоско по ч. 1 ст. 346 УК Украины.

"Мы подали три заявления об отводе судьи, и все были поддержаны Марусей Зверобой и Софией Федыной. Первое заявление основывается на грубом нарушении принципа открытости и гласности судебного процесса, второе заявление основывается на нарушении порядка определения судьи для рассмотрения этого дела и третье, из-за нарушения судьей срока назначения подготовительного заседания", - сообщил Писаренко.

Заявление об отводе рассмотрит другой судья - Юрков Олег. Рассмотрение заявлений назначено на 10 ноября 2020 года в 11.00.

По результатам рассмотрения отводов судья может их удовлетворить, и тогда дело попадет на новое автораспределение для определения нового судьи. Или, в случае неудовлетворения, дело вернется к судье Ирине Волоско для продолжения рассмотрения в подготовительном заседании.

По словам адвоката, в соответствии с ч. 2 ст. 314 УПК Украины подготовительное заседание должно проходить в присутствии потерпевшего - Владимира Зеленского, но его не было.

Напомним, заседание было запланировано на 27 октября во Львове по иску президента Украины к волонтеру, участнику АТО Марусе Зверобой и народному депутату от "Евросолидарности" Софии Федыне из-за угроз убийством президента Владимира Зеленского.

Ранее ГБР передало в суд дело против Федыны и Зверобой об угрозах Зеленскому.