Несмотря на ужесточение карантинных мер, Польша уже почти неделю охвачена многомиллионными протестами с блокадами улиц.

Поводом стал принятый закон о практически полном запрете абортов, в том числе по медицинским показаниям, но митинги переросли в массовый антиправительственный и антицерковный бунт с тенденцией к эскалации, к которому присоединяются и другие недовольные.

Полиция применяет против протестующих слезоточивый газ и повсеместно жестко разгоняет акции.

В среду, 28 октября, в Варшаве фермеры планируют перекрыть трассы тракторами, у них свои заботы - новый закон о защите животных, который сейчас рассматривается в парламенте страны и который, как опасаются они, отнимет рентабельность у животноводства. В среду же многие грозятся в знак протеста не выйти на работу.

Также на улицы выходят таксисты и рестораторы, недовольные почти полным локдауном, который на днях объявили в Польше.

"Протесты очень смешанные, хаотичные, выходят по разным причинам. Многие еще озлоблены из-за повторного карантина, и все эти локдауны и запреты абортов считают вмешательством в частную жизнь со стороны государства. А в Кракове на митинге против запрета абортов еще и поддерживали Беларусь. Народ завелся, некоторые видят в этом попытку реванша оппозиционных сил", - говорит "Стране" польский журналист Марчин Ковальчик.

Девизом протестного движения стал "Это война" и нецензурное "Wypierdalać!", что в переводе значит "Уе@ывайте!", адресованный правящей консервативной партии "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским, негласным лидером страны.

В оппозиционной среде, кстати, дискутируют, этично ли использовать нецензурную лексику как главный лозунг демонстраций. Но, как говорят сами протестующие, их "прорвало". Также недовольные прозвали Польшу "первым халифатом Европы" и негодуют, что страна "погружается в средневековье".

Власти уже отреагировали на протесты.

27 октября вечером Качиньский выступил с обращением к народу, в котором назвал протестующих "преступниками", ссылаясь на нарушение противоэпидемических правил, призвал защищать церкви, родителей оградить детей от "тлетворного влияния нигилизма и экспрессии протестующих.

"Эта атака на церковь - это то наступление, которое должно уничтожить Польшу, привести к триумфу сил, власть которых закончит историю польского народа, как мы его до этого понимали", - сказал Качиньский.

"Оптимистичные комментарии из соцсетей: это так Качор, который всегда хотел быть Пилсудским, а стал Ярузельским, таким образом хочет отвлечь внимание от все больших косяков власти в борьбе с Ковидом. Пессимистичные комментарии: это прямой призыв к гражданской войне, мы или они. Уступок не будет", - пишет на своей странице в Facebook живущая в Польша журналистка Елена Бабакова.

Тем временем власти с 28 октября еще больше усиливают карантин и вводят на улицы военные патрули. В Польше это восприняли в штыки, посчитав, что настоящей причиной ужесточения карантина стали протесты, а не коронавирус.

"Это уже военное положение или нужно дождаться, пока Качиньский наденет военную форму и тёмные очки?" - пишет в Facebook украинский журналист, который живет в Польше, Олег Хавич.

Польша восстала - и не только против запрета абортов

Забастовщики помимо перекрытия дорог атакуют храмы и срывают службы в костелах католической церкви, очень влиятельной в стране (закон был принят по инициативе правящей партии и церкви).

Некоторые называют цели костела иезуитскими, обвиняя его в том, что они рассчитывают на получение выгоды за счет пожертвований от родителей тяжело больных детей, которым не позволили аборт, и дотаций от государства за пожизненный уход за теми, кого оставят в роддоме.

В названии города Варшава протестующие обыграли слов war (в переводе с английского - война)

В экспертной среде не исключают усиления протестов и перерастания их в стычку между польскими правыми консерваторами и леваками.

"Польский протест последних дней вообще не похож на восточноевропейские революции достоинства последних лет. Это чисто Париж 1968 год (социальный кризис во Франции, начавшийся с леворадикальных студенческих выступлений и вылившийся d массовые беспорядки - Ред.)", - пишет Бабакова.

В комментариях под постом напоминают, что парижский протест был марксистским.

Протесты совпали с ужесточением ограничений из-за коронавируса, которые вступили в силу с минувшей субботы, 23 октября, когда вся Польша вошла в "красную зону".

В стране закрыли рестораны, оставив только еду на вынос и доставку, санатории, а учеников школ, начиная с 4-го класса, перевели на дистанционное обучение.

Дети до 16 лет днем смогут выходить из дома только под присмотром родителей, а сборы более пяти человек запретили.

Власти Польши не исключают полного локдауна.

Частичный карантин уже повлиял на украинских заробитчан, которые снова жалуются на потерю работы.

"Только устроился снова в ресторан, как его закрыли. Весной меня уже уволили из другого кафе из-за карантина, не рассчитались до конца. Пришлось вернуться домой, но потом снова приехал в Польшу, дома вообще никакой работы нет", - рассказал нам житель Львовщины Олег Маслюк.

В других сферах тоже начались сокращения зарплат.

"Летом собирала урожай, но сезонная работа закончилась, устроилась на завод по упаковке и сортировке, но нам сказали, что ставки урежут на 20% из-за нового карантина, хотя как нас касается закрытие ресторанов, неясно. Просто "отмазка", чтобы меньше платить. Теперь буду получать 14 тыс. грн на наши деньги, а не 20 тыс., как раньше", - призналась "Стране" Галина Стахурская, которая трудится под Краковом.