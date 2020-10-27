Бывший руководитель Кагарлыцкого отделения полиции, где весной правоохранители изнасиловали девушку, подозревается в бездействии при получении информации о пытках со стороны его подчиненных, которые произошли в январе 2020 года.

Об этом во вторник, 27 октября, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Бывшему руководителю Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области сообщено о подозрении в непринятии руководителем, которому стало известно о совершении подчиненными ареста, задержания, похищения или лишения свободы человека, меры пресечения и несообщение компетентных органов о преступлении (ч. 2 ст. 146-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Санкция инкриминируемой правоохранителю статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По данным следствия, экс-начальник отделения полиции, зная о факте задержания 9 января 2020 подчиненными двух человек без оформления и содержания их в течение ночи в отделении полиции пристегнутыми наручниками к батарее, не принял мер к прекращению незаконных действий полицейских и не сообщил в компетентные органы об этом преступлении.

"Доказательства противоправных действий бывшего чиновника полиции были добыты в ходе расследования фактов пыток и изнасилования лиц работниками подразделения полиции в Кагарлыке", - добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 25 мая стало известно, что в городе Кагарлык Киевской области расформировали отделение полиции. Двое сотрудников отделения подозреваются в избиении и изнасиловании 26-летней девушки, которую доставили туда для дачи разъяснений по поводу краж. Позднее в Госбюро расследований обратились другие жертвы правоохранителей.

Также мы сообщали, что незадолго до изнасилования в Кагарлыке те же полицейские похитили несовершеннолетнюю сестру жертвы.