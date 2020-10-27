Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас совместно с временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин во время встречи с главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким обсудили важность прозрачности в работе и сохранения достижений после Революции достоинства в 2014 году.

Об этом Маасикас написал в своем Твиттере во вторник, 27 октября.

"Плодотворная встреча представительства ЕС в Украине и посольства США в Украине с главой Конституционного суда Украины. Мы обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе важность прозрачности и сохранения достижений, достигнутых после Революции достоинства в 2014 году", - написал Маасикас.

Напомним, ранее мы писали, как Запад пытается сохранить контроль над НАБУ и САП.

Также мы писали, что посол ЕС в Украине рассказал, есть ли угроза потери Украиной безвиза из-за ситуации с НАБУ.