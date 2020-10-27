Супруга президента Украины Елена Зеленская провела неформальную встречу с женщинами-послами Великобритании, Германии, Канады, США и других стран.

Об этом во вторник, 27 октября, сообщили пресс-служба главы государства и сама Зеленская в своем Facebook.

"В частности, во встрече приняли участие Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, Посол Аргентины Елена Летисия Тереса Микусински, Посол Канады Лариса Галадза, временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки Кристина Квин, Посол Федеративной Республики Германия Анка Фельдгузен, Посол Финляндии Пяйви Маарит Лайне, Посол Хорватии Аниций Джамич и Посол Черногории в Украине Драгица Понорац", - говорится в сообщении.

Отмечается, что идею провести такую встречу предложила посол Британии Мелинда Симмонс. В ходе нее послы и первая леди Украины обсудили гуманитарные направления и социальные проекты, а также возможности для сотрудничества.

"В частности, все участники мероприятия отметили важность объединения усилий в борьбе с домашним и гендерно обусловленным насилием и создание равных возможностей для всех граждан, положительно оценив успехи Украины на этом пути", - добавили в Офисе президента.

Кроме того, посол Финляндии в Украине Пяйви Маарит Лайне откликнулась на просьбу Елены Зеленской об экспертной помощи со стороны финских специалистов в реформировании системы школьного питания в Украине.

"Эта встреча - из тех, когда, даже говоря на разных языках, говоришь на одном - на языке общих целей и стремлений. А их у нас много: объединение усилий наших стран в борьбе с насилием и создании равных возможностей для всех граждан, обмен опытом и экспертная помощь в реформировании системы школьного питания, содействие в распространении украиноязычных аудиогидов в мире...", - прокомментировала встречу Елена Зеленская.

Напомним, недавно первая леди подписала меморандум о проведении экскурсий в музее Лондонского Тауэра на украинском языке. Для этого будет создан новый аудиогид.

Ранее мы писали о встрече Владимира Зеленского и его супруги с герцогом и герцогиней Кембриджскими принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.