Во вторник, 27 октября, цены на нефть эталонных марок продолжают расти на фоне данных о приближении к США урагана "Зета". Но при этом цены приближены к минимальному уровню за последние три недели, до которого они опустились накануне. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 по Киеву во вторник составляет $40,84 за баррель, что на $0,38 (0,94%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на $0,47 (1,22%) к уровню предыдущей сессии - до $39,03 за баррель.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на понедельник было остановлено около 16% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

BP и Equinor подтвердили приостановку добычи на своих платформах, в то время как Chevron, BHP и другие компании заявили об эвакуации части персонала и возможной остановке добычи, сообщило ранее агентство S&P Global Platts.

Ожидается, что ураган "Зета" обрушится на побережье штата Луизиана в среду, пишут американские СМИ.

"Учитывая траекторию движения шторма, мы, скорее всего, будем наблюдать дальнейшую остановку добычи в ближайшие дни", - считает аналитик ING Уоррен Паттерсон, которого цитирует MarketWatch.

В то же время, эксперт отмечает, что основное внимание рынка остается сосредоточено на новостях о коронавирусе. По состоянию на понедельник среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 69,97 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса.

Некоторые европейские страны ужесточают карантинные меры, чтобы сдержать распространение заболевания.

Давление на нефтяные цены также оказывает восстановление добычи в Ливии. Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) на прошлой неделе заявила, что планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. Компания уже увеличила производство нефти до 690 тыс. б/с по сравнению с менее 100 тыс. б/с в начале сентября.

В понедельник NOC сообщила об отмене форс-мажора на месторождении El Feel (Elephant), отметив, что добыча на нем вернется "к нормальным уровням" в ближайшие дни. Это последний действовавший форс-мажор на нефтяных месторождениях и в портах, сообщила компания.

Ранее NOC предупредила, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.

Ранее "Страна" писала о том, что в России дали понять, что слезть с нефтяной иглы миру не хватит денег.

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