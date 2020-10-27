В распоряжении "Страны" оказалась переписка из внутреннего партийного чата "Слуг народа". Там продолжаются разборки между членами партии на фоне неудовлетворительного результата на местных выборах.

Так, судя по скриншотам переписки, нардеп Никита Потураев пророчит новый Майдан и предлагает коллегам купить билет до Ростова. А однопартийца Богдана Торохтия он обвиняет в том, что тот якобы писал на него доносы. Также Потураев пишет, что Торохтий якобы требовал 30 тысяч долларов за право выдвигаться в мэры Светловодска.

Однопартийцы, в свою очередь, обвиняют Потураева в том, что он торговал местами в партии, "и там, где продал, все слил".

"Надеюсь, будут сделаны соответствующие выводы. Иначе из-за таких, как ты, нас точно ждёт Майдан, и не один. А кого-то ещё и мусорный бак", - пишут Потураеву в чате "слуг".

Напомним, после провала на местных выборах в пропрезидентской партии "Слуга народа" стараются убедить себя и других, что результаты местных выборов для власти приемлемы.

Мы подробно писали о том, что ждет Зеленского и "Слугу народа" после неудачных местных выборов.