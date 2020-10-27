Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая вчера провела совещание с руководством НАБУ и САП, сегодня обсудила с главой МВД Арсеном Аваковым и руководителем Нацполиции Игорем Клименко раскрытие коррупционных преступлений.

Об этом во вторник, 27 октября, информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Более 80% уголовных производств по коррупционным правонарушениям расследует Национальная полиция Украины в тесном сотрудничестве с органами прокуратуры. На треть в этом году увеличилось количество раскрытых таких преступлений, на 20% количество осужденных. Нам удалось наладить системную работу, однако необходимо приложить совместные усилия для повышения эффективности расследования, чтобы виновные в коррупционных преступлениях всех уровней были справедливо наказаны", - заявила Венедиктова на совещании.

В сообщении на сайте говорится, что Аваков согласился со словами генпрокурора и отметил "колоссальный" объем совместной работы

"По категориям правонарушений в направленных органами полиции уголовных производствах в суд больше всего присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением - 1347, получения неправомерной выгоды должностным лицом - 136, злоупотребления властью или служебным положением - 147 и злоупотребления влиянием 43.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко добавил, что в этом году было составлено более 10 000 протоколов о коррупции, 70% из них направлены в суд.

Напомним, дважды за последнее время президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности уволить Венедиктову с должности генпрокурора, если она не покажет результатов борьбы с коррупцией до конца года.