В среду, 28 октября, на всей территории Украины ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируют. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



В западных регионах страны, а также в отдельных районах юга ночью и утром будет наблюдаться туман, видимость составит от 30 до 300 м. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В северных и центральных областях ночью температура воздуха опустится до +6-11 градусов, днем потеплеет до +13-17.

На западе страны ночью +4-10 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +13-16.

На востоке ночью ожидается до +5-9 градусов, днем температура воздуха поднимется до +12-16.

В южных регионах в ночные часы +8-14, днем потеплеет до +14-18 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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