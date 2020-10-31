В ноябре в некоторых городах пройдет второй тур выборов мэров, ЦИК обнародует итоги местных выборов, Верховная Рада начнет рассматривать бюджет на 2021 год, а газ для населения ощутимо подорожает.

Собрали информацию о том, что изменится с ноября в Украине.

Подсчет голосов на местных выборах

ЦИК должна подсчитать и обнародовать результаты местных выборов до 6 ноября. На них выбирали мэров, сельских и поселковых голов, депутатов горсоветов, районных и областных советов.

Впрочем, не исключено, что подсчет затянется и дольше, предупредили в ЦИК. Тем более, что сейчас решается судьба второго тура выборов для важнейших выборов страны - в Киеве.

Второй тур выборов мэров

Во многих населенных пунктах эпопея с избранием мэров не закончилась. По закону победившим в первом туре считается кандидат, набравший 50%+1 голос. Если же таких не оказалось, то победителя определит второй тур, куда выйдут двое претендентов с наибольшей поддержкой. Второй тур должны пройти 15 ноября.

Ранее мы писали о кандидатах, которые, вероятнее всего, выходят во второй тур в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Кривом Роге.

По Киеву, впрочем, ситуация еще пограничная - у Кличко утверждают, что он победил в первом туре. Хотя результаты экзитпола говорят об обратном - у действующего мэра 46-47%, у его ближайшего конкурента Александра Попова из ОПЗЖ более 9%.

Предполагаемый второй тур обещает быть очень горячим. Например, в Днепре и Кривом Роге продолжат борьбу тамошние мэры. В Днепре городской голова Борис Филатов встретится с местным политиком и бизнесменом Загидом Красновым либо с экс-губернатором области Александром Вилкулом.

В Кривом Роге это будут мэр Юрий Вилкул (отец Александра) и руководитель одного из предприятий Рината Ахметова Дмитрий Шевчик от "Слуги народа".

Газ подорожает больше, чем на треть

Украинцев ждет очередное подорожание газа с ноября. "Нафтогаз" поднимет цену для бытовых потребителей на 35%. Стоимость газа составит 6,33 грн/куб с НДС. В компании это объясняют сезонным фактором и увеличением оптовой цены.

У других поставщиков ценник еще выше. Например, у "Льввэнергосбыта" - 6,62 грн, у "Ивано-Франковск газсбыта", "Хмельницкгазсбыта", "Черниговгазсбыта", "Николаевгазсбыта" — 8,8-8,9 гривен за куб. "Киевоблгаз" выставил цену в 8,82 гривен.

Мы уже писали, почему взлетели газовые ценники и что будет с тарифами на отопление и горячую воду. А также, что, скорее всего, нынешнее подорожание не последнее и к 1 января нас может ожидать 9,5 грн/куб.

Цифры по тарифам за тепло для жителей многоэтажек, пока не совсем понятны, но все идет к тому, что отопление и горячая вода для стандартной двушки в 50 квадратов этой зимой могут потянуть до 3 тысяч грн в месяц и выше.

Бюджет-2021

Верховная Рада в ноябре собирается рассмотреть бюджет-2021 в первом чтении. Это может произойти на пленарном заседании 5 ноября.

Открытие двух КПВВ на Донбассе

10 ноября в Луганской области собираются открыть два новых контрольных пунктов въезда/выезда КПВВ – "Золотое" и "Счастье". До этого въехать или выехать в область можно было через единственный пункт пропуска в Станице Луганской.

Об открытии новых КПВВ договорились участники консультаций в Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Во время видеоконференции представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта, завершается асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", который за год трижды находился под обстрелом.

Правда, пока это все теоретическая возможность, так как сейчас из-за эпидемии коронавируса все пункты пропуска закрыты. В том числе и Станица Луганская. Запрет на передвижение там недавно продлили до 15 ноября.

Ужесточат ли карантин в ноябре

В Украине продолжает действовать карантин в условиях постоянного роста количества новых заболевших. Количество случаев Covid-19 за сутки превысило уже 8 тысяч.

В Минздраве уже сообщали, что при 11-15 тысячах случаях коронавируса за сутки, в стране могут ужесточить карантин и ввести общенациональный локдаун. Судя по имеющейся динамике, этого предела Украина достигнет как раз в ноябре.

Учитывая, что Евросоюз уже начал входить в локдаун (его объявили Германия и Франция), то после второго тура выборов украинские власти могут попытаться реализовать тот же сценарий.

Ограничение скорости в Киеве

В Киеве с 1 ноября снижают скорость движения на семи улицах, где раньше можно было ездить 80 км/ч. Теперь там устанавливается ограничение до 50 км/ч, которое будет действовать до 1 апреля 2021 года.

В киевской мэрии говорят, что это связано с ухудшением погоды и сезонного повышения аварийности.

Ограничение будет действовать на следующих участках:

проспект Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

улица Саперно-Слободская (от Гринченко до Южного моста);

проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Запрет на вылов рыбы

С 1 ноября стартует сезонный запрет вылова рыбы на зимовальных ямах, где рыба собирается при низких температурах. Места зимовки будут охраняться рыбным патрулем. Карты запретных зон опубликованы на сайте Госрыбхоза.

За нарушение запрета - штраф до 680 грн плюс компенсация убытка за каждую выловленную рыбину: от 17 грн за карася до 510 за судака.

В то же время разрешена любительская рыбалка вне указанных на карте запретных зон.