В Конституционном суде приняли решение по представлению депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "За будущее", отменив антикоррупционную реформу.

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале.

Так, во время закрытого заседания во вторник КСУ проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК.

Напомним, 28 ноября 2019 года в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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