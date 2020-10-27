Конституционный суд признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий НАПК
В Конституционном суде приняли решение по представлению депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "За будущее", отменив антикоррупционную реформу.
Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале.
Так, во время закрытого заседания во вторник КСУ проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК.
Напомним, 28 ноября 2019 года в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Также мы рассказывали о том, как НАБУ и НАПК пытаются заблокировать Конституционный суд.