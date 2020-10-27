В Украине подростки-блогеры и пранкеры ради хайпа громят арендованное жилье, снимают процесс на видео и публикуют в соцсетях. С такой проблемой столкнулись украинские риелторы. Такое теперь нередко происходит в жилье, которое снимаю посуточно. После выезда таких квартирантов хозяева застают полностью разрушенное помещение.

Об этом пишет "Обозреватель".

Риелтор Елены Моисеевой рассказала в соцсети, как группа подростков разгромила одну из их квартир.

"Снял у нас на сутки квартиру парень (зовут молодого человека Артем Белоусов), на вид приличный и культурный. Арендовал через Airnbnb, сервис гарантирует поддержку и компенсацию в случае повреждения жилья. Ну и сюжет банальный – тусовка, вечеринка, куча малолеток, разгром. Соседи вовремя сообщили, что беда, бегите сюда! Узнаем у коллег, оказывается, они знакомы с ним и тоже по разгрому квартиры", - написала риелтор.

Фото: instagram.com

При этом подростки даже не скрывают свои тусовки. Они размещают видео в Instagram и показывают широкой публике, как пьют, курят, и не только сигареты. Попутно бьют что-то в квартире, фотографируются в ваннах, мусорят, горланят песни и т.д.

Риелтор пыталась разыскать родственников этих буйных подростков, опубликовав их фото, но, к сожалению, ей это не удалось.

"Ущерб нанесли на 61 тысячу гривен. Взяли и пробили в холодильнике дыру. Естественно, ремонту техника теперь не подлежит, его нужно менять. Полиция на вызов не приехала. Мы пытаемся бороться с Airbnb, чтобы получить компенсацию. Но после кризиса этот сервис ведется не очень хорошо. Всяческими бюрократическими путями пытаются отказать нам в выплатах", – рассказал один из владельцев риелторской компании Михаил Моисеев.

По его словам, в последнее время также появились пранкеры, которые снимают посуточно квартиры и портят их, могут перекрасить стены, обои, и снять все это на видео. И ладно бы цвет стен поменять, они рисуют посреди квартиры коноплю. Естественно, придется все ремонтировать.

"Я не знаю зачем они это делают. Выкладывают все в соцсети. Им развлечение, а нам убытки", – говорит Михаил.

Риелтор Артем Борисенко тоже вспомнил историю, как один из видеоблогеров испортил квартиру.

"Он там пару дней пробыл. Перекрасил все стены, нарисовал дурацкие рисунки. И смылся как ни в чем не бывало. Мы потом его нашли, требовали возмещение ущерба, естественно, он ничего платить не хочет. Сейчас юристы занимаются этим, надеемся, что через суд возместим ущерб", - говорит риелтор.

Фото: instagram.com

Во время карантина по Киеву буквально прокатилась волна подобных развлечений. Вероятно, потому что заведения были закрыты, а подросткам хотелось потусить.

Один из случаев произошел на Печерске, где студенты сняли квартиру и украли из нее технику – плазменную панель и кофемашину. Полиция приехала на вызов. Там предполагают, что молодой человек предъявил фальшивые документы при заключении договора об аренде, ведь жилье он снял специально для вечеринки и погрома.

Риелтор Евгения научилась отличать проблемных клиентов.

"Как правило, они подсылают девочку или очень приличного парня для заключения договора. Но меня не проведешь. Я начинаю расспросы, долго смотрю паспорт клиента и в конце концов отказываю", – говорит она.

Этому женщина научилась после случая, который произошел зимой. Тогда к ней обратилась очень приличная девушка, чтобы снять дачный домик за Киевом. Она говорила, что будет отмечать день рождения с коллегами по работе и даже родителями.

"Что-то меня в ней насторожило, уж слишком она хотела показаться интеллигентной и правильной. Когда я поехала забирать ключи от домика, то уже у ворот мне стало плохо, там даже окно было выбито. Внутри все перевернуто, кровать развалена, подушки порваны, в дверях дыры. Документы девушки оказались поддельными. Мы потом их видео нашли в Instagram", - рассказывает Евгения.

Как выяснилось в разговоре с другими риелторами, в последнее время подобные случаи участились.

"Это какая-то беда. Группы молодых людей снимают хорошие квартиры под вечеринки, дни рождения. Причем выбирают неплохие квартиры с ремонтом в центре Киева на выходные. Два дня тусят, потом на связь не выходят. Приезжаем, а там просто ужас. Ладно карнизы и занавески оборвали. Прожигают хорошие диваны, матрасы, мебель разбивают словно на дрова, бьют стекла. И могут прихватить с собой плазму, микроволновку, детали от душевых. Один раз разломали унитаз. И потом попробуйте такие потери восстановить хозяевам!" – возмущается риелтор Лариса Ващенко.

Юристы говорят, что единственный способ борьбы с такими арендаторами - это заключение официальных договоров на аренду, тогда у вас на руках останутся копии их документов.

"Кроме того, можете брать хороший залог, который вернете, если никто ничего не побьет в квартире. Хотя бывает такой ущерб, что ничем уже не покроешь. И все в квартире подробно снимайте на видео, прежде чем передавать в чужие руки, чтобы потом никто не говорил, что унитаз был сломан или еще что-то. Ну, и нужно проверять документы клиентов, чтобы не оказалась, что они фальшивые. Можете поискать этих людей в соцсетях, чтобы понять, с кем имеете дело. И подросткам лучше жилье не сдавать", - советует юрист Виктор Шевченко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве подростки закатили драку в вагоне трамвая, выбили там окно, но нарвались на патрульных.

Также мы сообщали, что на стадионе в Николаеве двое местных подростков до смерти избили мужчину.