Студентам, которые выедут из общежитий в связи с переходом вузов на дистанционное обучение, должны вернуть уплаченные средства за проживание или учесть их в будущие платежи.

Об этом заявил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телеканала "Наш".

"Была рекомендация ректорам относительно возврата средств тем студентам, которые выехали из общежитий с обязательным сохранением места поселения и возвратом средств за непрожитое в общежитии время", - сказал он.

Шкарлет отметил, что проговорил данный вопрос с ректорами, и заявил, что действующий механизм позволяет по заявлению студента либо вернуть ему средства, либо учесть их как будущий платеж на следующий период проживания.

Как сообщалось, заведения профессионального (профессионально-технического) образования, а также высшего образования перейдут с 15 октября по 15 ноября 2020 года на дистанционное обучение с рекомендованным выездом студентов из общежитий.

Также мы писали, что Минздрав рекомендовал вернуть в Украине дистанционную работу.