Студентам, которые из-за карантина выехали из общежитий, вернут средства - Шкарлет
Студентам, которые выедут из общежитий в связи с переходом вузов на дистанционное обучение, должны вернуть уплаченные средства за проживание или учесть их в будущие платежи.
Об этом заявил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телеканала "Наш".
"Была рекомендация ректорам относительно возврата средств тем студентам, которые выехали из общежитий с обязательным сохранением места поселения и возвратом средств за непрожитое в общежитии время", - сказал он.
Шкарлет отметил, что проговорил данный вопрос с ректорами, и заявил, что действующий механизм позволяет по заявлению студента либо вернуть ему средства, либо учесть их как будущий платеж на следующий период проживания.
Как сообщалось, заведения профессионального (профессионально-технического) образования, а также высшего образования перейдут с 15 октября по 15 ноября 2020 года на дистанционное обучение с рекомендованным выездом студентов из общежитий.
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