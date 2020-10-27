Корейская компания Samsung, вслед за своими американскими конкурентами Apple, уберут из комплекта поставки смартфонов зарядное устройство и наушники.

Об этом во вторник, 27 октября, информирует издание Sammobile со ссылкой на источники.

Так, хотя раньше Samsung и высмеивала с другими компаниями решение Apple убрать из комплекта зарядное устройство и наушники, на тот же шаг корейская может пойти уже после презентации нового флагмана - Galaxy S21.

Примечательно, что Samsung уже заставляет своих клиентов покупать зарядное устройство на 45 Вт отдельно, если они хотят использовать на своих гаджетах функцию быстрой зарядки. На данный момент все устройства этой компании поставляется с зарядным устройством на 25 Вт.

Ранее в Apple заявили, что решили "урезать" комплектацию своих смартфонов ради борьбы за окружающую среду. На презентации iPhone 12 вице-президент компании Лиза Джексон объявила о новых мерах по сохранению экологии и сведению своего "углеродного следа" к нулю до 2030 года.

Напомним, в этом году Samsung презентовали свои последние на данный момент флагманы из серии Galaxy S20. Они оснащены модулем беспроводной зарядки и могут работать в сетях 5G.