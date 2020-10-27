В США противники Трампа готовят акции протеста в ночь после выборов 3 ноября.

"Проголосовав, выйди на улицы!" - призывают организаторы из акции Shut down DC ("Закрыть Вашингтон"), связанные с движением Black Lives Matter (BLM).

"Этой осенью мы готовы на все, чтобы выкинуть Трампа из Белого дома", - такой девиз у организаторов акции "Трамп должен уйти", которые разместили анонс акции в Facebook.

В Facebook начали мобилизацию противников Трампа на "вашингтонский Майдан"

"Дональд Трамп должен уйти. Это так просто. В течение четырех лет Трамп использовал ненависть, насилие со стороны государства, беспрецедентную коррупцию и злоупотребления со стороны исполнительной власти, чтобы навязать свою повестку дня и нанести невыразимый вред людям в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

Его расистская риторика способствовала убийствам темнокожих и коричневых людей в наших общинах.

Его неудачный ответ на пандемию COVID-19 привел к гибели сотен тысяч человек.

Его поддержка добыче ископаемого топлива ускорила климатический кризис.

От своих атак на бюллетени для голосования по почте и Почтовую службу США до давней стратегии Республиканской партии подавления избирателей, Трамп показал, что он не остановится ни перед чем, чтобы сохранить власть.

Трамп не покинет свой пост без массовой мобилизации и прямых действий. Мы не можем точно предвидеть, как Трамп и его помощники будут пытаться атаковать демократию (хотя мы учли ряд различных сценариев), но мы знаем, что ставки слишком высоки, чтобы сидеть в стороне и ждать.

Вот почему мы планируем выйти на улицы еще до того, как выборы закончатся, готовые реагировать на все", - пишут организаторы на странице мероприятия в Facebook.

"Чем займётся BLM в Вашингтоне вечером 3 ноября, уже ясно. Независимо от результата зовут сторонников на площадь имени BLM. Собираются напротив Белого дома под лозунгом "Дональд Трамп должен уйти!". И неважно, что в действительности решит американский народ", - пишет у себя в Телеграм-канале политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

О том, что президентские выборы в США могут пойти по непредсказуемому сценарию, когда проигравшая сторона не признает результатов выборов, эксперты уже предупреждали. И рисовали возможные сценарии последствий - от двоевластия до майдана со стычками, гражданского конфликта и даже сепаратизма с отделением штатов.

По соцопросам, разрыв между президентом Трампом и его оппонентом Байденом (который пока лидирует) сокращается на фоне усталости американцев от волны летних протестов. Действующий президент для части из них олицетворяет порядок.

Шансы, что соперники наберут примерно одинаковое количество голосов, растут, и в лагере демократов уже намекают на то, что они не примут победу Трампа. Его бывшая оппонентка Хиллари Клинтон в эфире телеканала Showtime прямо посоветовала Байдену не соглашаться с проигрышем сразу, так как ситуация с подсчетом голосов может затянуться.

Эксперты не исключают, что оба кандидата объявят о своей победе.

"Либеральный истеблишмент сделает всё для того, чтобы "невозможный Дональд" не остался в Овальном кабинете еще на один срок. У штаба Байдена наготове более трехсот юристов, готовых оспорить результаты выборов в трех десятках штатов из пятидесяти. Левые ультрас, потренировавшись в ходе расовых волнений, готовы вывести на улицы сотни тысяч протестующих, которые будут осаждать избирательные участки, здания судов и губернаторские резиденции в день голосования и в последующие дни, пока будет вестись подсчет голосов. А то, что в некоторых ключевых штатах подсчет растянется на три-пять дней, уже заявлено официально. Губернаторам-демократам также не дадут сидеть сложа руки. На них давят через прессу и по партийным каналам, требуя применить админресурс для "правильного" подсчета голосов. Общество всячески запугивают "неконтролируемым развитием событий" в случае, если Байден не одержит "убедительной победы". Любой иной результат уже объявлен "происками России, Китая и Ирана", а потому "нелегитимным", - пишет Дробницкий на своей странице в Facebook.