В посольстве США снова раздают указания украинским министрам.

Сегодня стало известно, что временная поверенная в Украине Кристина Квин призвала в ближайшее время принять репрессивный закон о медиа.

Это уже второе подобное заявление Квин за последнее время. Недавно и.о. посла запретила Украине покупать российскую вакцину от коронавируса, что вызвало большой скандал.

Разбирались в новых целеуказаниях представителей Вашингтона.

"Внедрение в ближайшее время"

Вчера вечером на Facebook посольства США появилось лаконичное сообщение - о встрече с министром культуры Александром Ткаченко.

"Временный поверенный в делах США Кристина Квин встретилась сегодня с министром культуры Ткаченко, чтобы обсудить пути продолжения сотрудничества между США и Украиной для содействия взаимопониманию, дальнейшему сохранению культуры и противодействию дезинформации в Украине", - заявили в посольстве.

Позже стало понятно, что имелось в виду под словом "дезинформация". Как уточнил сам Ткаченко, посол поддержала принятие скандального закона о медиа, который облегчает блокировку сайтов и отзыв лицензий у телеканалов.

То есть, видимо, украинские СМИ для посольства США и министра украинской культуры - и есть главные дезинформаторы.

"Видим мощную кооперацию в реализации проекта по медиаграмотности и развития общественного вещателя. Имплементация закона о медиа - также важный шаг, который госпожа Кристина считает необходимым для внедрения в ближайшее время", - написал Ткаченко в ФБ по итогам встречи.

Последние слова прозвучали в приказном - хотя и сказаны они были не самой Кристиной Квин. Но явно с ее согласия.

"Госпожа Кристина" не так давно уже обращалась к теме дезинформации - в августе она опубликовала на сайте посольства гневную отповедь тем, кто говорит, что Запад насаждает внешнее управление Украиной.

Разговоры об этом она назвала дезинформацией и попыткой "вогнать клин между украинцами их демократическими союзниками". И призвала граждан Украины тщательнее относиться к СМИ.

Отдельные украинские медиа временная поверенная обвинила во лжи.

"Мы также видели, как некоторые известные украинцы и украинские СМИ ложно обвиняли реформаторских партнеров Запада в нецелевом использовании средств помощи", - заявила Квин, отвечая на претензии о разворовывании американских средств антикоррупционными активистами.

Отметим, что этот скандал активно освещали телеканалы, близкие к "Оппозиционной платформе" - NewsOne, 112 и Zik - против которых в основном и направлено острие репрессивного закона. Чего авторы проекта, кстати, никогда и не скрывали.

То есть именно против этих медиа выступала и.о. посла в августе.

Теперь же воззвание Кристины Квин прозвучало в еще более интересном контексте - после местных выборов, которые показали серьезный рост влияния "Оппозиционной платформы".

Именно эта политсила чаще других говорит о внешнем управлении Украиной и призывает к нормализации отношений с Россией.

И вряд ли американцам хочется, чтобы партия с такой риторикой к следующим парламентским выборам усилила свои позиции в Раде. В связи с чем они скорее всего и начали поднимать вопрос о драконовском законопроекте.

О чем скандальный медиазакон

Законопроект "О медиа" был зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019 года. Его авторы "слуги народа" Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов, Татьяна Цыба и член депутатской группы "За будущее" Ирина Констанкевич.

В медиасообществе заявили, что ряд положений этого законопроекта может значительно усложнить работу журналистов и усилить давление со стороны госорганов.

Власть давала фактически неограниченные полномочия Нацсовету по вопросам телерадиовещания, который должен был курировать все медиа в Украине (а не только радио и ТВ, как сейчас) - включая право блокировать неугодные онлайн-издания по ускоренной процедуре в суде. Причем даже без присутствия представителей веб-сайта.

Также вводилась прямая цензура - запрещалось любое положительное освещение деятельности органов власти государства-агрессора, позитивное изображение коммунистических деятелей СССР - от секретарей райкомов и выше, а также советских органов правопорядка (кроме тех лиц, которые развивали украинский язык и культуру).

Что такое "положительное освещение" - выписано не было, оставляя широчайшее поле для толкований и, следовательно - злоупотреблений.

После многочисленных претензий медийного сообщества, на смену этому законопроекту, над которым пять месяцев работали провластные депутаты и чиновники Минкульта, пришел его "брат-близнец". Правда, оказалось, что в него перекочевали практически все самые скандальные нормы. Причем некоторые из них были серьезно усилены и расширены.

В законопроекте появился целый блок по блокировке онлайн-медиа. Штрафы для сайтов увеличили. К примеру, если раньше он до пяти минимальных зарплат, то в новой редакции его оставили только за мелкие нарушения. Значительные обойдутся от пяти до десяти минзарплат, а грубые до 15-ти или же – блокировка.

Правда, что такое мелкие, крупные или грубые нарушения - в законопроекте опять же не указывается. То есть это Нацсовет сам решать будет.

Кстати, за свой произвол получать цензоры будут много: оклады руководства и членов Нацсовета в докумегте увеличиваются в разы. У рядовых членов 170 тысяч, у главы - 220 тысяч в месяц.

Правозащитники раскритиковали законопроект что в Украине, что за рубежом.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что документ нуждается в существенной доработке. В нем нечетко прописано, в каких случаях через суд, а в каких без суда Нацсовет может требовать блокировки, отмены регистрации и других способов регулирования работы онлайн-медиаресурсов.

Также, по мнению уполномоченной, процедура назначения и увольнения руководителей регуляторных учреждений должна быть прозрачной, недискриминационной и гарантировать Нацсовету надлежащую степень независимости.

В ОБСЕ раскритиковали еще самый первый проект закона о медиа, отметив, что он водит запрет на мнения и сужает защиту журналистов.

В специальном отчете говорится, что некоторые из запрещенных выражений и тематик могут фактически касаться законных политических мнений и дискуссий. По мнению экспертов, "только прямые призывы к совершению преступлений или насилию, а также дискриминации могут быть ограничены законом и властью".

В этом смысле ничего в законопроекте не изменилось и во второй редакции.

В ОБСЕ отметили, что закон может служить для запугивания украинских СМИ, а блокировка онлайн-контента должна быть применена только к конкретным частям, а не ко всему ресурсу, на котором размещен материал.

Ко второму варианту законопроекта у ОБСЕ также были замечания. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир назвал слишком размытыми формулировки, которые дают основание штрафовать СМИ.

В июле в ходе онлайн-дискуссии о скандальном законе эксперт Совета Европы Криштина Розгони также раскритиковала нормы закона. Она привела примеры Германии и Франции, в которых подобные законы подвергаются серьезной критике или признаются неконституционными.

Эксперт Совета Европы Жан-Франсуа Фурнемон заявил, что предлагаемое законом регулирование онлайн-СМИ не соответствует европейской практике.

"Что касается онлайн-медиа, то, согласно европейской практике, их контент не регулируется", - отметил он. И добавил, что регистрация онлайн-медиа должна быть предельно легкой.

Офис Совета Европы в Украине также потребовал гармонизировать законопроект.

В общем, как видим, во всем мире только США поддерживают репрессии против оппозиционных украинских СМИ.

"Голосов не будет". Реакция Сети

Нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский считает, что голосов в Рада на этот законопроект не будет.

"Вообще не видим общественного запроса на вмешательство в деятельность медиа, цензуру и вмешательство иностранных государств в наши внутренние дела.

Более того, подобного рода демонстративное вмешательство приводит к росту антизападных настроений, как следствие.

О чем стоило бы, наконец, открыто сказать уважаемой Кристине, раз уж она сама этого не понимает.

А за закон о медиа голосов не будет, желающих нет.

Надо это тоже как то объяснить Кристине, чтобы она не расстраивалась, раз уж так переживает".

О том, что с голосами проблемы, пишет и главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

И.о посла США в Украине Кристина Квин продолжает раздавать указания украинским чиновникам.

На днях она встретилась с министром культуры Ткаченко и заявила о необходимости принятия репрессивного законопроекта о медиа, который раскритиковали правозащитные и журналистские организации.

В общем-то и до этого было понятно, что сама по себе украинская власть не решилась бы двигать этот скандальный закон. Без позволения свыше.

Впрочем законопроект настолько дикий, что голоса за него вряд ли найдутся даже после указания всесильной госпожи Квин".

"Тем временем, посольство США выдало инструкции для исполнения Минкульту Украины. Среди прочих - скандальный закон о цензуре, который приказано всё-таки принять, несмотря на критику, в т.ч. и со стороны ЕС", - пишет журналист Юрий Ткачев.

А журналист Андрей Павловский удивляется, почему вообще украинские чиновники так часто ходят в посольство США.

"Буквально за неделю представитель США в Украине Кристина Квин встречается с высшим руководством страны, где всем что-то рекомендует.

У меня вопрос к защитникам этой истории, сколько раз за прошлый месяц украинский посол в США встретился с генеральным прокурором США, министром здравоохранения США и министром культуры США?"