Городской голова попавшего в красную зону карантина Николаева Александр Сенкевич просит премьер-министра Дениса Шмыгаля смягчить карантинные ограничения в городе. Градоначальник хочет получить разрешение на работу объектов культуры, общественного питания, развлекательных заведений с установлением ограничений по количеству посетителей и времени работы, а также с обязательным соблюдением противоэпидемических мер и рекомендаций Министерства здравоохранения Украины. Об этом Сенкевич сообщил в соцсети.

"Учитывая социальную напряженность, возникшую в результате введения противоэпидемических ограничений, а также недопущение негативного влияния на экономическую ситуацию в Николаеве, необходимость сохранения рабочих мест для населения, попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в пределах предоставленных полномочий содействовать предоставлению Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешения на осуществление деятельности субъектами хозяйствования в сфере культуры, общественного питания, развлекательных заведений, детских центров/клубов и художественных школ в Николаеве в условиях "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Сенкевич.

Напомним, решением Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с 26 октября в Николаеве установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19.

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