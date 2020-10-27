Во вторник, 27 октября состоялась онлайн-встреча и.о. министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета с директором Офиса Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофом Кампом.

В частности, участники обсудили внедрение многоязычного образования в школах с обучением на языках национальных меньшинств.

Об этом информирует пресс-служба МОН на своей странице в Facebook.

Так, во время встречи, также стороны обсудили новые вызовы перед учебными заведениями в условиях Covid-19, проблемы реализации нового образовательного законодательства, использования возможностей Общественного совета представителей общественных организаций национальных меньшинств при МОН и совместный эксперимент.

"За два года сотрудничества МОН совместно с Офисом ВКНМ ОБСЕ проведено более 20 экспертных обсуждений, тренингов, круглых столов, конференций, совещаний по внедрению многоязычного образования. Такие мероприятия помогают поддерживать диалог как на вертикальном, так и на горизонтальном уровне, обмениваться опытом, обсуждать вызовы и совместно искать пути их решения", - сказал Шкарлет.

Напомним, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о среднем образовании.

Так, в документе говорится, что учиться на русском языке можно будет только в начальных классах. Дальше, во время получения среднего образования, нацменьшинства (если это не языки коренных народов и не языки Евросоюза) имеют право изучать на своем языке только 20% предметов. То есть только свой язык и литературу.

В целом, законопроектом фактически предполагает деление украинских граждан на три группы. Для каждой из них предусмотрена своя языковая модель. "Страна" подробно разбиралась в данном законопроекте.