Азербайджанские СМИ опубликовали сообщение о гибели министра обороны и командующего армией обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна. Также обнародовано видео, на котором запечатлен якобы момент убийства военачальника, сообщает Haqqin.az.

На видео можно рассмотреть автомобиль, в котором по данным азербайджанской стороны, находился Арутюнян. Машина едет по дороге в сопровождении еще нескольких машин. Ее отслеживает оперативно-тактический средневысотный беспилотник, который затем наносит удар. Подбитый и загоревшийся автомобиль проезжает еще несколько метров и останавливается. Во второй половине ролика можно увидеть, что рядом с догорающей машиной без движения лежат несколько человек.

По данным издания, убийство Арутюняна готовили в Минобороны Азербайджана совместно со спецслужбами страны. За машиной министра установили постоянное наружное наблюдение. Удар по автомобилю был нанесен, когда Арутюнян направлялся на одну из боевых позиций.

В свою очередь пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил, что жизни Арутюняна ничего не угрожает. При этом он признал, что тот был ранен. В связи с этим глава непризнанной республики Араик Арутюнян принял решение об освобождении Джалала Арутюняна от должности министра обороны, сообщает РБК.

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