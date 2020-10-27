В Польше за день выявили 16 300 новых случаев коронавируса - это новый антирекорд с начала эпидемии в стране.

Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на данные Минздрава Польши.

Отмечается, что накануне умерли 132 поляка, у которых был диагностирован COVID. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в прошлую пятницу - 13 632 случаев. Через сутки подтверждено 13 628 случаев заражения.

Отметим, что всего в Польше с начала пандемии выявили более 280 тысяч случаев. В реанимации сегодня находятся более тысячи человек.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Мазовецком воеводстве, где было подтверждено 3529 новых случаев заражения.

Напомним, что США обновили антирекорд по Covid-19 - за сутки заболели 83 тысячи человек.

Ранее "Страна" информировала, что в Киеве установлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом.