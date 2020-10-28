Украинские фанаты "яблочных" гаджетов готовы с наценкой покупать новинку от Apple после того, как 13 октября состоялась мировая презентации четырех новых моделей iPhone 12.

Первые смартфоны должны поступить в продажу с 30 октября. До этого дня магазины формируют цены на предзаказ и показывают ценники.

Но это речь об официально ввозимых телефонах. В столичных аэропортах уже задерживают целые партии контрабандных "яблок". А сайты объявлений полнятся новыми айфонами, которые таки прорываются в страну.

Но и "белые", и "серые" айфоны дороже официальных от Apple на тысячи гривен. При этом в зависимости от торговой точки стоимость одной модели может отличаться в разы.

Узнали цены на iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone12 mini в Украине.

iPhone 12

Официальная цена Apple за iPhone 12 - стартует от 799 долларов, то есть от 22 446 грн по текущему курсу.

64 ГБ - 799 долларов или 22 446 грн.

128 ГБ - 849 долларов или 23 850 грн

256 ГБ - 949 долларов или 26 660 грн.

При этом такая цена доступна в США при покупке iPhone 12 Pro Max с сим-картой одного из мобильных операторов AT&T, Verizon и T-Mobile/Sprint. Это дает право сэкономить 30 долларов. Цена на эту модель без симки стартует в США от 829 долларов (23 288 грн).

Цены в украинских магазинах гораздо выше:

64 ГБ - от 31 999 до 36 769 грн

128 ГБ - 33 999 до 43 999 грн

256 ГБ - от 37 999 грн до 43 999 грн.

В "Розетке" уже выставили цены на предзаказ. Аналогичные они и в магазине "Фокстрот":

64 ГБ - 31 999 грн;

128 ГБ - 33 999 грн;

256 ГБ - 37 999 грн.

Магазин Estore сформировал такие цены на предзаказ:

64 ГБ - 36 769 грн;

128 ГБ - 33 999 грн;

256 ГБ - 42 479 грн.

Магазин Moyo обнародовал такую стоимость предзаказа:

64 ГБ - 31 999 грн;

128 ГБ - 33 999 грн;

256 ГБ - 43 999 грн.

На olx.ua цены на iPhone 12 стартуют от 34 тысяч грн за 64 ГБ, 1300 долларов (36 868 грн) за 128 ГБ до 1400 долларов (39 704 грн) за 256 ГБ.

iPhone 12 mini

Цена на сайте Apple начинается от 699 долларов - около 19 636 грн по текущему курсу.

64 ГБ - 699 долларов или 19 636 грн

128 ГБ - 749 долларов или 21 040 грн

256 ГБ - 849 долларов или 23 850 грн.

При этом такая цена доступна в США при покупке iPhone 12mini с сим-картой одного из местных мобильных операторов AT&T, Verizon и T-Mobile/Sprint. Это дает право сэкономить 30 долларов. Цена на эту модель без симки стартует в США от 729 долларов (20 479 грн).

Разброс цен в украинских магазинах такой:

64 ГБ - от 25 499 до 33 499 грн

128 ГБ - от 27 999 до 35 499 грн

256 ГБ - от 31 999 до 39 999 грн.

Магазин Estore выставил такие цены на предзаказ:

64 ГБ - 26 499 грн;

128 ГБ - 27 999 грн;

256 ГБ - 31 999 грн.

На Avic цены на iPhone 12 mini такие:

64 ГБ - 25 499 грн;

128 ГБ - 27 999 грн;

256 ГБ - 32 248 грн.

Магазин ilounge.ua выставил такие цены на предзаказ:

64 ГБ - 33 499 грн;

128 ГБ - 35 499 грн;

256 ГБ - 39 999 грн.





На olx.ua iPhone 12 mini предлагают за $1 239 или 35 098 грн.

iPhone 12 Pro

Официальные цены Apple стартуют от 999 долларов, то есть от 28 295 грн по текущему курсу.

128 ГБ - 999 долларов - примерно 28 295 грн.

256 ГБ - 1099 долларов - около 31 127 грн.

512 ГБ - 1299 долларов - около 36 492 грн.

Разброс цен в украинских магазинах такой:

128 ГБ - от 36 499 до 51 499 грн

256 ГБ - от 55 290 грн до 56 999 грн

512 ГБ - от 56 858 до 67 019.

Магазин Estore

128 ГБ - 51 499 грн;

256 ГБ - 56 999 грн;

512 ГБ - 67 019 грн.

Цены предзаказа на avic:

128 ГБ - 36 499 грн;

256 ГБ - 55 290 грн;

512 ГБ - 56 858 грн.

На olx.ua iPhone 12 Pro предлагают по цене от 34 450 грн до €1400 (46 966 грн) за 256 ГБ.

И просят 34 900 грн за 128 ГБ.

iPhone 12 Pro Max

Эта модель появится на мировом рынке только в ноябре, соответственно и в Украине тоже.

Цены Apple на iPhone 12 Pro Max начинаются от 1099 долларов, то есть от 30 873 грн по текущему курсу.

128 ГБ - 1099 долларов или 30 873 грн.

256 ГБ - 1199 долларов или 33 682 грн.

512 ГБ - 1399 долларов или 39 300 грн.

Цены в украинских магазинах:

128 ГБ - от 40 999 до 51 499 грн

256 ГБ - от 37 962 до 44 499 грн

512 ГБ - от 39 045 до 64 999 грн.

Магазин Estore

128 ГБ - 40 999 грн;

256 ГБ - 44 999 грн;

512 ГБ - 52 499 грн.

Магазин avic.ua

64 ГБ - 30 089 грн;

256 ГБ - 37 962 грн;

512 ГБ - 39 045 грн.

Предзаказ новинки на ilounge.ua

128 ГБ - 51 499 грн;

256 ГБ - 55 499 грн;

512 ГБ - 64 999 грн.

На olx.ua iPhone 12 Pro Max предлагают по цене от 54 999 грн за 512 ГБ;

Какие телефоны представили 13 октября

Подробнее о новых флагманах Apple мы писали в день презентации.

Напомним, что iPhone 12 получил диагональ в 6,1 дюйм, стал на 11% тоньше и на 15% легче, чем iPhone 11. Новая линейка смартфонов поддерживает 5G-интернет (даже мини-версия). При этом скорость работы смартфона в 5G-сетях составляет 3,5 гигабита в секунду.

Основное стекло покрывает защитный слой керамики, что улучшило прочность данной версии смартфона. Во всех телефонах iPhone 12 вместо жидкокристаллического дисплея установлен OLED дисплей. Также в смартфоне обновилось расположение антенн.

Новый поцессор A14 Bionic совершает 11 триллионов операций в секунду, что на 50% быстрее любого другого процессора. У iPhone 12 две камеры - основная и широкоугольная. При этом камера ориентирована на ночной режим, в ней прекрасная детализация.

В айфоне двойная зарядка - одновременно для часов и телефонов. Кабель Lightning - Type-C. Также к 12 айфону будут выпускаться магнитные чехлы для беспроводной зарядки и чехол с портмоне.

В iPhone 12 Pro дисплей диагональю 6,7 дюйма. Стабилизация всей матрицы камеры, 2,5-х кратный оптический зум, 120-градусный угол обзора на суперширокоугольной камере и 65-милиметровый объектив с упором на ночной режим.

iPhone 12 Pro передает максимальное количество цветов и позволяет снимать с Dolby Vision HDR. Новинка получила также радар LiDAR для портретов.

Напомним, первые партии iPhone 11 конфисковывали таможенники, смартфоны в Киеве продавали с наценкой в $250, а тариф на нелегальный ввоз (только опт) одного телефона составлял от 35$ за iPhone 11 до 40$ за iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.