В Хмельницком двое детей отравились угарным газом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"В воскресенье, 25 октября, около 11:00 часов, в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в квартире по улице Каменецкой умер четырехлетний мальчик", - говорится в сообщении.

Указано, что в тот же день в больницу с жалобами на головную боль и тошноту госпитализировали девятилетнего брата умершего и 32-летнюю мать мальчиков. "Двое суток врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти не смогли - ночью 27 октября с Хмельницкой городской детской больницы поступило сообщение о том, что мальчик умер", - добавили в полиции.

По предварительным данным судмедэкспертов, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По данному факту сотрудники полиции открыли уголовное производство. Правоохранители работают над установлением причин, которые могли привести к накоплению в квартире угарного газа и смерти детей. В частности, специалисты исследуют вентиляционные шахты, дымовые каналы дома и газовое оборудование в доме семьи.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Тернопольской области из-за отравления газом погибли три человека.

Также мы сообщали, как в Винницкой области три человека погибли от отравления газом, из них двое детей.