В Черновцах, Новоднестровске и еще трех районах Черновицкой области, отнесенных к красной зоне карантина, ограничили работу ресторанов, кафе и столовых с 8:00 до 18:00. Об этом сообщается на странице Черновицкой ОГА в соцсети.

"В Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы и Новоднесторвске, которые сейчас находятся в "красной зоне" карантина, ограничат работу заведений общественного питания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее решение во время заседания приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Так, со вторника, 27 октября, рестораны, кафе и столовые будут работать с 8:00 до 18:00. При этом в заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно", - говорится в сообщении.

Напомним, с 26 октября в Украине действует новое эпидемическое зонирование. Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области попали в красную зону карантина.

Ранее "Страна" писала о том, что при 15 000 случаях коронавируса за сутки в Украине могут ужесточить карантин, но не сразу.

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