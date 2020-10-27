В Египте случилась трагедия с туристами из Украины.

Семья занималась дайвингом, и на них напала акула. Школьник лишился руки, а его мама госпитализирована с многочисленными укусами.

Египетские власти организовали спасательную операцию и оплатили лечение украинских граждан, невзирая на нарушенный ими закон.

"Страна" собрала все, что известно об этом ЧП.

Как акула напала на украинцев в Египте

Новость о чрезвычайном событии была опубликована в понедельник, 26 октября. Ее сообщило Госагентсво развития туризма Украины.

"В Египте во время снорклинга (один из видов дайвинга - Ред.) на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - отметили чиновники.

Они напомнили, что это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры.

"Они даже не знают, что для этого нужен отдельный страховой полис. Сейчас лечение взяло на себя правительство Египта, предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины в связи с родными пострадавших. Призываем всех туристов быть максимально осторожными в стране пребывания", - написали в Госагенстве туризма.

Страховки не будет

Сегодня появилась дополнительная информация о трагедии. Ее сообщило турагентство JoinUp - вероятно, именно с ним отдыхали украинцы.

По данным оператора, семья - известно о матери и сыне - полетели в египетский Шарм-эль-Шейх. По время отдыха они захотели экскурсию - погрузиться с аквалангом. Гид отеля отказал в услуге.

Причина - правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств (яхт, лодок). Закон действует с 1 ноября 2019 года на всех курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы. Но семья вопреки всему оплатила эктрим-отдых у третьих лиц (видимо, частников).

О запрете нырять в опасном месте украинские туристы знали, но это их не смутило. Как именно они решили любоваться морским миром - данные разнятся: это был дайвинг или снорклинг. Дайвинг - это глубокое погружение с аквалангом. Снорклинг - в ластах и маске с трубкой, на поверхности воды.

Так или иначе, нападение акулы случилось. Известно, что 12-летний сын был прооперирован. Он потерял одну руку выше локтя и чудом выжил. У его матери глубокие раны от укусов. Пострадал также и инструктор, проводивший экскурсию. О его состоянии здоровья информации нет.

Сейчас туроператор ждет медицинское заключение из больницы. Но, что очень важно, туристическая страховка не покроет стоимость лечения. Дело в том, что занятия подводным плаванием не относятся к страховой случаям. Для экстремальных видов спорта нужно покупать дополнительную (самую дорогую) страховку, чего семья не сделала.

Предварительно известно, что расходы на лечение возьмет на себя правительство Египта. Даже несмотря на то, что семья грубо нарушила законы туристического государства.

Сегодня все пляжи, которые находятся неподалеку от места нападении акулы, закрыты. По данным туркомпаний, это связано не с атакой хищника, а с сильным ветром на море. Объявлено штормовое предупреждение и отменены морские экскурсии.

Министерство окружающей среды Египта на 48 часов приостановило все погружения в районе морского заповедника Рас-Мохаммед, чтобы убедиться, что это не серия нападений.

Где еще акулы нападают на людей

После нынешнего ЧП египетские власти не исключали, что будет принято решение о поиске акулы, как это произошло 10 лет назад.

В декабре 2010 года случилась серия нападений недалеко от пляжа курорта Шарм-эш-Шейх. В течение двух недель были ранены четверо туристов из Украины и России, скончался гражданин Германии.

Тогда спецгруппе министерства окружающей среды удалось поймать серую рифовую акулу длиной 2,25 метра, напавшую на людей.

В целом же акулы нападают на туристов не только в Египте. За последние годы трагедии случались в Австралии, США, Таиланде, Франции, Коста-Рике, российском острове Сахалине.

В 2017 году от нападения акулы в Египте спас австрийскую туристку 52-летний предприниматель из Ужгорода. Мужчина с женой ныряли с пирса и любовались кораллами в Красном море. В какой-то момент он увидел, что с другой отдыхающей происходит неладное. Украинец не побоялся и поплыл спасать девушку, которую акула успела укусить в живот. Тогда он оба спаслись.

Не перечисленные страны, где водятся акулы, не опасны для отдыха. Главное - соблюдать местные правила и законы, которые направлены в первую очередь на безопасность граждан и туристов.