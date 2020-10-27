Евросоюз не намерен менять свою позицию в отношении Украины в связи с конфликтом Киева с Будапештом, обострившемся из-за того, что глава МИД Венгрии в день выборов агитировал жителей Закарпатья голосовать за одну из партий.

Об этом заявил спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, сообщает "РБК-Украина".

В ЕС считают, что конфликт Украины и Венгрии является вопросом двусторонних отношений между странами. Поэтому Евросоюз призывают обе стороны к его урегулированию.

"Никаких изменений в политике ЕС относительно Украины нет, кто бы что ни говорил. У нас есть соглашение об ассоциации, которое является наиболее амбициозным среди всех наших партнеров, и мы, как ЕС, полны решимости продолжать это очень тесное сотрудничество с Украиной, чтобы максимально приблизить ее к ЕС", - сказал Стано.

Напомним, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто в день выборов агитировал жителей Закарпатья проголосовать за КМКС "Партия венгров Украины". После этого Киев вызвал посла Венгрии "на ковер", ему вручили ноту протеста.

Также мы писали о том, что Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на Закарпатье.

А 27 октября Сийярто заявил, что Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции.