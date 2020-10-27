75-летний российский юморист Евгений Петросян, который недавно стал отцом, госпитализирован с коронавирусом. В понедельник, 26 октября, он получил положительный результат теста на Covid-19. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Уточняется, что медикам пришлось разыскивать комика, чтобы сообщить ему о заболевании. С первого раза дозвониться ему не получилось. Только во вторник Евгений Петросян отправился в клинику.

"Только что говорил с Евгением Вагановичем. Чувствует он себя хорошо, температуры нет. В связи с возрастом и подозрением на ковид, решил сам приехать в больницу", - цитирует телеграм-канал адвоката Петросяна Сергея Жорина.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ивано-Франковске закончились места в больницах для зараженных коронавирусом.

Также мы сообщали, что мэр Глухова Мишель Терещенко и его семья переболели коронавирусом.