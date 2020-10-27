В этом году "бабье лето" пришло в Киев ровно через неделю после начала метеорологической осени. Оно началось в четверг, 22 октября, и продолжалось до 25 октября.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что ранее специалисты лаборатории определили температурные параметры "бабьего лета" и согласно расчетам, "бабье лето" охватывает период со среднесуточной температурой воздуха не ниже 11,5 градусов тепла. Статья по этому поводу опубликована в последнем выпуске Трудов обсерватории, который был опубликован в мае этого года.

Ранее синоптики сообщали, что сегодня, 27 октября, антициклон избавит Украину от осадков. Дождей не предвидится, он может покапать только в отдельных районах на юге страны.

Еще мы информировали, что неделю назад украинский курорт Драгобрат замело снегом, а любители лыжного спорта начали готовится к новому сезону.