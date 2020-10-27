Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который ранее заявил о срыве очередного перемирия в Нагорном Карабахе, заявил, что армянская сторона готова "даже к болезненным компромиссам", но капитулировать перед Азербайджаном не намерена.

Об этом глава армянского правительства заявил в ходе прямой трансляции. на своей странице в Facebook в понедельник, 26 октября.

По словам Пашиняна, армянский народ должен четко констатировать, что "Азербайджан сейчас хочет не урегулирования карабахского вопроса, а как минимум капитуляции Карабаха".

"Мы готовы даже к болезненным компромиссам, но армянский народ не готов к капитуляции. Армянский народ должен найти ресурсы противостоять и защитить свои права", - добавил премьер Армении.

В свою очередь Азербайджан, по мнению Пашиняна, не готов к компромиссам, и армянская сторона должна добиться от него такой готовности, сохраняя конструктивную позицию, которую от нее ожидает международное сообщество.

"Эту задачу должен решать каждый из нас. Никто ее за нас не решит. Для этого мы должны выстоять", - сказал премьер.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны. В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).

С тех пор Армения и Азербайджан уже трижды садились за стол переговоров. Сторонам удавалось договориться об установлении перемирия в различных форматах, однако спустя короткое время после подписания соответствующих соглашений военные действия в районе Нагорного Карабаха возобновлялись.