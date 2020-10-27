В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили заявление президента Владимира Зеленского о том, что ужесточение карантина в Украине могут ввести при ежедневной фиксации 15 тысяч заболевших Covid-19.

Об этом в ходе вебинара "Локдаун 2.0 для ритейла: будет ли и кто выдержит?" 27 октября сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Цифра есть – 15 тысяч больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тысяч больных в сутки – это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", – сказал он.

При этом порог в 15 тысяч новых случаев определен при равномерном распределении больных на территории страны,для отдельных регионов он может быть ниже.

"Эта цифра (для каждого региона – Ред.) просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – сообщил Виктор Ляшко.

По его словам, в настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тысяч коек, из них 17 тысяч обеспечены кислородной поддержкой. Так, процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%.

Напомним, по состоянию на утро 27 октября число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 6 677 человек.

Также мы писали о том, что самый большой прирост зараженных коронавирусом в Украине был зафиксирован 23 октября: сообщалось о 7 517 новых пациентах.