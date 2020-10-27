В Центральной избирательной комиссии озвучили сроки, когда территориальные избирательные комиссии (ТИК) должны установить результаты местных выборов в Украине, которые прошли в воскресенье, 25 октября. После подсчетов их передают Центризбиркому.

Об этом информирует пресс-служба ЦИК на своей странице в Facebook во вторник, 27 октября.

Так, в опубликованной инфографике сказано, что не позднее второго дня со дня установления результатов выборов ТИК официально обнародует результаты выборов.

Указано, что до 3 ноября включительно (не позднее девятого дня после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия устанавливает итоги голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.

Также в ЦИК добавили, что до 6 ноября включительно (не позднее двенадцатого дня после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия устанавливает результаты выборов/голосования в едином многомандатном избирательном округе, едином одномандатном округе, многомандатных округах.

После установления результатов голосования теризбиркомы обязаны направить информацию о результатах соответствующих выборов в ЦИК, которая, в свою очередь, сразу опубликует их.

Напомним, ранее стало известно, что явка на выборах-2020 оказась рекордно низкой в истории Украины.

По данным ЦИК, самая высокая явка на выборах-2020 была на Западе, а самая низкая - на Юге.

По данным опроса, каждый пятый украинец не пришел на местные выборы по состоянию здоровья.