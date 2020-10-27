Решение Окружного админсуда Киева об отстранении от должности директора НАБУ Артема Сытника абсолютно законно. Такое заявление сделал глава ОАСК Павел Вовк.

"Немного дров в огонь по поводу вчерашнего решения ОАСК в виде частного определения в отношении не исполнения решения КСУ по Сытнику. ОАСК принимает решения в соответствии с законом. Оппоненты государства Украина всегда подменяют закон политической целесообразностью. Именно по этой причине они всегда проигрывают и будут проигрывать", - написал в соцсети Вовк.

Напомним, 26 октября Окружной админсуд Киева постановил отстранить от должности директора НАБУ Артема Сытника. Он дал указание Минюсту вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя.

После этого министр юстиции Малюська заявил, что у него нет возможности вычеркнуть Сытника из реестров.