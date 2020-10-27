В понедельник, 26 октября, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, в ходе которой американский дипломат заявила о необходимости принять репрессивный закон о медиа в ближайшее время.

Об этом глава Минкульта сообщил в своем Facebook.

"Видим мощную кооперацию в реализации проекта по медиаграмотности и развития общественного вещателя. Имплементация закона о медиа - также важный шаг, который госпожа Кристина считает необходимым для внедрения в ближайшее время", - написал Ткаченко.

Он добавил, что в ходе встречи обсуждались реформы в сфере культуры, которые планируется реализовать в ближайшие 3-5 лет:

Большую Реставрацию с ее сохранением культурного наследия;

Реализацию закона о туризме;

Культурное взаимодействие с местными громадами благодаря современным Центрам культурных услуг в регионах;

Развитие креативных индустрий путем использования экспортного потенциала народных художественных промыслов.

"Есть позитивная обратная связь, поэтому двигаемся дальше!" - резюмировал Ткаченко.

Напомним, 1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики решил рекомендовать парламенту принять законопроект "О медиа" в первом чтении. Пять членов комитета парламента проголосовали против.

9 июля Офис Совета Европы в Украине потребовал гармонизировать законопроект №2693-д "О медиа" со стандартами Совета Европы и положениями Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах в соответствии с Соглашением об ассоциации.

В свою очередь Национальный союз журналистов Украины выступил против принятия данного проекта закона. Ранее мы писали о том, как авторы закона "О медиа" дважды солгали о его поддержке этого документа со стороны европейских коллег.

Ранее "Страна" рассказывала, как этот законопроект может значительно усложнить работу журналистов в Украине и позволит власти оказывать давление на СМИ.