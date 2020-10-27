Пандемия коронавируса изменит общественное устройство. Возросший уровень экономического неравенства может привести к тому, что женщины будут чаще подчеркивать свою сексуальность в попытке завоевать партнера. А отношение к добрачному и внебрачному сексу может стать негативным.

Об этом свидетельствуют данные американского исследования, опубликованного в официальном журнале Национальной академии наук США.

Так, по мнению ученых, вследствие пандемии покинуть свои рабочие места вынуждено будут больше женщин, чем мужчин. В результате это может привести к массовому откату в сторону "традиционных" гендерных норм.

"С потерей собственной экономической автономии многие женщины будут полагаться на партнеров-мужчин как на кормильцев, что усугубит структурные проблемы, лежащие в основе гендерного неравенства. Это может сдвинуть семьи в сторону традиционных структур и представлений о гендере - в сторону социального консерватизма, что может иметь последствия для отношения к добрачным и внебрачным половым отношениям", - сказано в исследовании.

Кроме того, между женщинами может усилиться конкуренция за доступ к желанным партнерам. Мужчины также будут больше соперничать друг с другом, поскольку они будут стремиться получить статус и богатство. Эти изменения могут способствовать формированию гендерных норм, которые будут подчеркивать привлекательность для женщин и статусную конкуренцию для мужчин.

"Например, в городах и странах с большим экономическим неравенством женщины чаще будут подчеркивать свою сексуальность в сообщениях в социальных сетях. Для мужчин экономическое неравенство... связано с увеличением количества убийств, что, по-видимому, вызвано озабоченностью мужчин социальным статусом, а не чисто инструментальной необходимостью выживания", - считают ученые.

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