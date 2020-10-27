Культовый американский режиссер Квентин Тарантино, который недавно впервые стал отцом, порекомендовал фильм для просмотра на Хэллоуин. Отметим, этот праздник отметят в субботу, 31 октября.

Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Так, он посоветовал фильм ужасов 1974 года "Дьявол отсчитал пять". В нем рассказывают о пятерых детях, которые сбежали из психиатрической клиники и начали убивать взрослых. "Лейф Гаррет - лидер этих детей-убийц. И Лейф Гарретт великолепно сыграл свою роль. Фильм потрясающий и довольно безумный, но это и делает его отличным", - сказал Тарантино.

Он добавил, что давно слышал об этой ленте, так как ее долгое время показывали в автокинотеатрах (кинотеатрах под открытым небом, рассчитанный на показ фильмов для зрителей, находящихся в автомобилях - Ред.).

"Наконец-то я посмотрел его и подумал: "Вау, это круто", - добавил режиссер.

Ранее мы писали, что Тарантино раскрыл детали своего последнего фильма в карьере "Однажды в Голливуде".

Также рассказывали, что ранее Тарантино собирался снять кровавое чтиво про коммуну серийных убийц "Семья".