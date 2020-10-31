В ноябре 2020 года украинцев ждут магнитные бури

В ноябре украинцев ожидает несколько магнитных бурь, которые могут особенно отразиться на метеозависимых людях, в том числе пожилых, с хроническими заболеваниями, беременных женщинах и молодых мамах. 

Колебания геомагнитного пространства начнутся уже 1 ноября, но будут незначительными. Затем ожидается затишье вплоть до 16 ноября. 

17 ноября пойдет всплеск. А с 19 по 21 ноября магнитосфера возбудится. В этот период лучше не отправляться в дальнюю дорогу, не начинать новые дела и очень внимательно следить за своим здоровьем.

В указанные три дня всем рекомендовано хорошо высыпаться, не употреблять много алкоголя и кофеина, есть здоровую пищу. Не лишним будут полезные чаи из мяты и шиповника, который богат витамином С. Также в горячую жидкость можете добавлять измельченную облепиху, калину, малину.

С расписанием магнитных бурь на ноябрь можно ознакомиться ниже: 

магнитные бури на ноябрь 2020

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