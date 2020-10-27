Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об ужесточении борьбы с террористической угрозой, с которой страна столкнулась в результате протестов.

Об этом передает БЕЛТА во вторник, 27 октября.

"Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам (в основном или практически только в Минске). Но тем не менее мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли", - заявил Лукашенко.

По его словам, протесты в Беларуси стали более радикальными.

"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", - заявил Бацька.

Он отметил, что протестующие в Минске испортили несколько светофоров. Но власть должна реагировать, когда "переступается красная линия".

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