Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за отчисление из университетов тех студентов, которые принимали участие в оппозиционных акциях протеста в республике.

Об этом он заявил во вторник, 27 октября, передает БелТА.

"Не хотят рабочие работать - не надо. Но их единицы, которые не хотят. Студенты: пришли учиться - учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого - на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что бесполезно "просить и уговаривать" демонстрантов прекратить участвовать в несанкционированных акциях.

"В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также обратился к родителям школьников и студентов с требованием "убрать своих детей с улицы", чтобы "потом не было больно".

"А с остальными (протестующими - Ред.) мы будем разбираться по всей строгости закона", - предупредил Лукашенко.

Напомним, протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиционеры, среди которых и бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская, убеждены, что выборы были сфальсифицированы.

13 октября Тихановская объявила президенту республики Александру Лукашенко "народный ультиматум" - либо глава государства складывает свои полномочия до 25 октября, либо в стране начнется национальная забастовка.

О том, как разворачиваются события в Беларуси на фоне окончания срока ультиматума, читайте в нашем материале.