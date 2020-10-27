В Ивано-Франковске, который вместе с рядом других городов Украины попал в "красную зону" карантина и, где закончились койки для больных c Сovid-19, решили возобновить стационарное обучение в школах с уже с завтрашнего дня, 28 октября.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета во вторник, 27 октября.

"Со среды, 28 октября, восстанавливается обычный режим обучения. Школьников ждут за партами", - говорится в сообщении.

В горсовете уточнили, что ученики младших классов будут учиться стационарно, а для учеников 5-11 классов может применяться комбинированная форма обучения.

Также сообщается, что родители могут выбрать дистанционную форму обучения для детей по желанию.

В то же время, как проинформировали в горсовете, в Ивано-Франковске продолжат работать детские сады. Однако 2 детсада и 1 школа-лицей находятся на карантине.

Напомним, 13 октября Кабинет Министров Украины в рамках продления адаптивного карантина до конца 2020 года рекомендовал школам установить осенние каникулы с 15 по 30 октября, а вузам - перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

Также мы писали, что харьковские школьники не ушли на досрочные каникулы, несмотря на ужесточение карантина.