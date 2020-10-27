Правоохранительные органы не фиксировали фактов вмешательства России в украинские местные выборы.

Об этом заявили в СБУ, передают Украинские новости.

"Такого ничего не было пока", - сказал представитель ведомства.

В Нацполиции также сообщили, что информации о вмешательстве в выборы России у них нет. В частности, ведомство не фиксировало сторонних кибератак.

Напомним, что второй тур выборов мэров состоится там, где кандидаты набрали менее 50% голосов избирателей. В "Опоре" допустили, что второй тур мэрских выборов состоится в большинстве крупных городов Украины.

Ранее "Страна" информировала, что мэры Кременчуга и Горишних Плавней одержали победы в первом туре выборов.

Еще мы писали, что Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в местные выборы на Закарпатье.