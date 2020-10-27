Под Киевом в Бородянском районе в смертельное ДТП попали члены избирательной комиссии. Инцидент произошел на автодороге Немешаево-Козинцы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в своем Телеграм-канале.

"Автопроисшествие с участием легкового автомобиля и грузовика произошло вчера, 26 октября, около 14:30 на автодороге Немешаево-Козинцы, что в Бородянском районе", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель легковушки Daewoo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ.

62-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия от полученных травм, а 44-летний водитель этой же машины доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

"По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении МВД.

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